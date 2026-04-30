ЕС заморозил финансирование Сербии из-за недостатков судебной системы
Евросоюз временно приостановил финансовую поддержку Сербии в рамках действующих программ развития. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс, передает «РИА Новости».
«На данный момент мы приостановили все выплаты (Сербии. – Ред.) по плану развития, поскольку снова наблюдается откат в судебной системе. Пока это не будет исправлено, страна не сможет получать финансовую поддержку ЕС», – сказала еврокоммисар, выступая на конференции в Фрибурге.
Как ранее писало издание Politico, Сербия может потерять до 1,5 млрд евро финансирования из-за решения Европейской комиссии (ЕК). Причиной назван «отказ от демократических принципов» и тесные связи с Россией. Сербия не является членом ЕС, но, начав переговоры о вступлении в 2014 г., она имеет право на получение средств для проведения реформ.
12 ноября 2025 г. премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил, что страна выполнила 65% критериев для вступления в Евросоюз, однако дальнейший прогресс напрямую зависит от согласования внешней политики, включая санкции в отношении РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что требования ЕС направлены на антагонизацию Сербии с Россией.