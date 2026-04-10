Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика /

Politico: Сербия может потерять 1,5 млрд евро финансирования ЕС

Сербия может потерять до 1,5 млрд евро финансирования Европейского союза (ЕС) из-за решения Европейской комиссии (ЕК). Причиной назван «отказ от демократических принципов» и тесные связи с Россией, пишет Politico.

«Мы все больше обеспокоены тем, что происходит в Сербии. От законов, подрывающих независимость судебной власти, до подавления протестов и постоянного вмешательства в работу независимых СМИ», – заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

Сербия не является членом ЕС, но, начав переговоры о вступлении в 2014 г., она имеет право на получение средств для проведения реформ. Решение о приостановке выплат усложнит процесс расширения союза, пишет издание.

Посол Сербии в ЕС Даниель Апостолович заверил, что Белград продолжает интенсивные дискуссии с ЕК. Он уверен, что ситуация не дойдет до приостановки финансирования. Сербия не отказывается от полноправного членства в ЕС, отметил посол.

12 ноября 2025 г. премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил, что страна выполнила 65% критериев для вступления в Евросоюз, однако дальнейший прогресс напрямую зависит от согласования внешней политики, включая санкции в отношении РФ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте