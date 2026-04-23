TRNFP1 387,2+0,41%CNY Бирж.10,963+0,1%IMOEX2 767,74+0,22%RTSI1 162,54+0,22%RGBI120,88+0,11%RGBITR786,52+0,14%
Главная / Политика /

Песков: требования ЕС направлены на антагонизацию Сербии с Россией

Ведомости

Требования Европейского союза (ЕС) направлены на антагонизацию Сербии с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ставится вопрос: или вы продолжаете ориентироваться на членство в ЕС, на некую общность с Евросоюзом, но при одном условии, что вы рвете все отношения с РФ, присоединяетесь к санкциям и так далее. Или вы продолжаете дружественные, прагматичные отношения с РФ, но тогда забываете о европейской перспективе», – объяснил он (цитата по «РИА Новости»).

10 апреля Politico писало, что Сербия может потерять до 1,5 млрд евро финансирования Евросоюза из-за решения Европейской комиссии (ЕК). Причиной назван «отказ от демократических принципов» и тесные связи с Россией.

Сербия не является членом ЕС, но, начав переговоры о вступлении в 2014 г., она имеет право на получение средств для проведения реформ. Решение о приостановке выплат усложнит процесс расширения союза, пишет издание.

12 ноября 2025 г. премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил, что страна выполнила 65% критериев для вступления в Евросоюз, однако дальнейший прогресс напрямую зависит от согласования внешней политики, включая санкции в отношении РФ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её