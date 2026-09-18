NBC: США могут сократить военное присутствие в Европе на треть

27 августа Reuters писал, что Пентагон к 6 ноября представит четыре варианта размещения войск США в Европе. По данным агентства, до 18 сентября главнокомандующий силами США в Европе должен провести совещание с заместителем главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджем Колби. На нем предполагается определить основные варианты, которые затем представят министру обороны Питу Хегсету.