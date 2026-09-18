NBC: США могут сократить военное присутствие в Европе на треть
Пентагон рассматривает радикальный план по выводу минимум 25 000 американских военнослужащих из Европы. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников.
При этом Пентагон рассматривает возможность вывода 40 000 военных. По данным телеканала, США могут сократить войска в Испании, Италии и Германии. Если США пойдут на этот шаг, это станет самым крупным сокращением численности американского военного контингента с окончания холодной войны.
Как отмечают собеседники NBC, к 6 ноября министру обороны США Питу Хегсету должны предоставить окончательный доклад о возможных вариантах сокращения американского военного присутствия в Европе или переброски части сил на восточный фланг НАТО. После этого подготовленные рекомендации передадут президенту США Дональду Трампу.
27 августа Reuters писал, что Пентагон к 6 ноября представит четыре варианта размещения войск США в Европе. По данным агентства, до 18 сентября главнокомандующий силами США в Европе должен провести совещание с заместителем главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджем Колби. На нем предполагается определить основные варианты, которые затем представят министру обороны Питу Хегсету.
13 июня Bloomberg сообщал, что Европа готовится к существенному сокращению военных ресурсов, которые США готовы предоставить союзникам в случае войны или крупного кризиса. Как отметило агентство, представители США на встречах в политической и военной штаб-квартирах Североатлантического альянса уведомили союзников о планах значительно сократить свой вклад в так называемую модель сил НАТО.