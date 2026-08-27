Пентагон подготовит четыре варианта размещения войск США в Европе
Пентагон к 6 ноября представит четыре варианта размещения войск США в Европе, сообщил Reuters со ссылкой на документ и источники.
Речь идет о пересмотре американского военного присутствия в Европе, который был объявлен в июне и должен завершиться в декабре. Сейчас в европейских странах размещены около 80 000 военнослужащих США.
По данным агентства, до 18 сентября главнокомандующий силами США в Европе должен провести совещание с заместителем главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджем Колби. На нем предполагается определить основные варианты, которые затем представят министру обороны Питу Хегсету.
Один из представителей Пентагона заявил Reuters, что ведомство намерено рассмотреть несколько сценариев с разной численностью и конфигурацией сил. При этом в Европе опасаются, что итогом пересмотра может стать значительное сокращение американского присутствия.
В Пентагоне также намерены учитывать доступ США к военным базам и воздушному пространству союзников, а также их вклад в оборонные расходы, закупки, кибер- и разведывательную инфраструктуру.
В мае Трамп заявил, что США намерены более чем на 5000 человек сократить число своих военнослужащих в Германии. До того 1 мая представитель Пентагона Шон Парнелл заявил о принятом решении вывести 5000 военных США из Германии в течение года.
20 августа The Wall Street Journal писала, что армия США планирует завершить работу специального подразделения ударных беспилотников, созданного в Европе для отработки новых подходов к ведению боевых действий.