WSJ: США расформируют батальон ударных дронов в Европе
Армия США планирует завершить работу специального подразделения ударных беспилотников, созданного в Европе для отработки новых подходов к ведению боевых действий. Об этом сообщил The Wall Street Journal.
По данным издания, подразделение сформировали в январе для изучения опыта конфликта на Украине и разработки современных военных систем с применением БПЛА и наземных роботов. После участия в крупных учениях, которые пройдут в Германии в августе и сентябре, военнослужащие передадут американской армии результаты своей работы.
Затем батальон прекратит выполнять функции штурмового подразделения БПЛА и вернется к своим основным задачам в качестве воздушно-десантного пехотного батальона. Как отмечает WSJ, такое решение вписывается в более широкий курс «возвращение к основам», который проводит исполняющий обязанности начальника штаба армии США генерал Кристофер Ланив.
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