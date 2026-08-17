ВМС США нарастят выпуск ракет Tomahawk по контракту с Raytheon

В конце июня Interesting Engineering писал, что США займутся созданием новой ядерной боеголовки впервые за 40 лет. Боеголовка W93/Mk7 будет создана для замены устаревающих элементов существующего арсенала. Военно-морские силы разработают ее совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA). ВМС США также ведет разработку ракеты Trident II D5 Life Extension 2 для замены Trident II D5, стоящей на вооружении с 1990 г. Последняя модернизация позволила продлить ее срок службы до 2040-х.