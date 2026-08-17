ВМС США нарастят выпуск ракет Tomahawk по контракту с Raytheon
ВМС США заключили с компанией Raytheon, входящей в RTX Corporation, контракт на $22,9 млрд для увеличения объемов производства крылатых ракет Tomahawk. Об этом говорится в заявлении Пентагона.
Согласно документу, соглашение предусматривает расширение производственных возможностей, укрепление цепочек поставок и ускорение поставок вооружений.
Временно исполняющий обязанности министра ВМС США Ханг Као отметил, что реализация контракта позволит обеспечить поставки ракет Tomahawk военным с «беспрецедентной скоростью». В Raytheon уточнили, что соглашение рассчитано на семь лет.
В рамках договора планируется увеличить производственные мощности до выпуска 1000 ракет Tomahawk в год.
В конце июня Interesting Engineering писал, что США займутся созданием новой ядерной боеголовки впервые за 40 лет. Боеголовка W93/Mk7 будет создана для замены устаревающих элементов существующего арсенала. Военно-морские силы разработают ее совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA). ВМС США также ведет разработку ракеты Trident II D5 Life Extension 2 для замены Trident II D5, стоящей на вооружении с 1990 г. Последняя модернизация позволила продлить ее срок службы до 2040-х.
16 августа «Ведомости» сообщали, что президент США Дональд Трамп подписал президентский меморандум по вопросам национальной безопасности на имя министра обороны Пита Хегсета, направленный на «решение долгосрочных проблем в программах военно-морского судостроения». Одним из пунктов стало разрешение иностранным судостроителям строить корабли для ВМС США за границей, если они инвестируют в американскую судостроительную промышленность.