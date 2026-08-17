Дональд Трамп решил поправить конструкцию авианосцев США

Это касается электромагнитной катапульты, которая изначально должна была, по расчетам, повысить число самолето-вылетов и сократить их стоимость в сравнении с паровой. Но ее внедрение затянулось, стоимость возросла, эффективность стала спорной. Но Трамп решил вмешаться со свойственной ему непосредственностью, говорит Тебин. На то, чтобы убрать изначально предусмотренную электромагнитную катапульту для замены ее на следующем новом авианосце, может потребоваться еще несколько лет и миллиард долларов. Но, скорее всего, вопрос будет в том, чтобы флот смог продержаться еще два года, после чего можно будет и забыть о требованиях Трампа.