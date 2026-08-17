Дональд Трамп решил поправить конструкцию авианосцев США

Дональд Трамп решил поправить конструкцию авианосцев СШАИ разрешить строить за рубежом первые два военных корабля нового типа
Президент США Дональд Трамп подписал президентский меморандум по вопросам национальной безопасности на имя министра обороны Пита Хегсета, направленный на «решение долгосрочных проблем в программах военно-морского судостроения». Одним из пунктов стало разрешение иностранным судостроителям строить корабли для ВМС США за границей, если они инвестируют в американскую судостроительную промышленность, следует из сообщения, опубликованного 14 августа на сайте Белого дома.
Трамп в меморандуме Хегсету указал, что отныне Пентагону предписывается «наращивать прямые инвестиции в американскую военно-промышленную базу», но опираясь на «успешную финскую модель», которая впервые была применена в программе строительства средних ледоколов береговой охраны». Речь идет о начавшемся в июне 2026 г. строительстве по программе Arctic Security Cutter в Финляндии на заводе компании Sata Shipbuilding двух ледоколов, остальные три должны быть построены уже на верфи Gulf Copper в Техасе. «Поскольку иностранные судостроители вкладывают значительные и долгосрочные средства в американские верфи и готовят полностью американскую рабочую силу для создаваемых ими рабочих мест, им будет временно разрешено строить до двух кораблей на своих головных верфях», а остальное – в США, говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Австралийский судостроитель Austal сообщил 11 августа, что южнокорейский судостроительный гигант Hanwha Group предложил купить его подразделения в США за $1,2 млрд, поскольку южнокорейский конгломерат стремится к экспансии на американском оборонном рынке. Основные претенденты на эти подряды – Южная Корея и Финляндия, говорит старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАНа Игорь Шкробтак. Но любое размещение иностранных заказов – это попадание в зависимость от другого государства, что не может не вызывать дискомфорта в Вашингтоне. В то же самое время построить необходимые корабли на американских верфях не получится. Шкробтак подчеркнул, что переговоры с Южной Кореей хотя и продвигаются, но плана по реализации такой программы пока нет.
Иностранные партнеры США вряд ли будут полностью перестраивать производство для крупных американских кораблей, а американцы вряд ли переведут за рубеж строительство таких кораблей, как авианосцы и эсминцы, говорит ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Прохор Тебин: «Это будут, возможно, малые корабли, фрегаты или крупные роботизированные корабли. Возможно, что союзникам могут доверить корабли новых классов. А строить их будут, скорее всего, Финляндия, Южная Корея и Италия».
К желанию воспользоваться иностранными верфями привела цепь неудач кораблестроения в самих США, говорит Шкробтак. В меморандуме Трампа указывается, что его целью является «возрождение флота» и «устранение неудач в судостроительстве». Отмечается, что ВМС США столкнулись с «рядом проблем в судостроении, вызванных чрезмерно сложными проектами и постоянным внесением изменений в конструкцию, что привело к росту затрат». Трамп также призвал Пентагон ускорить модернизацию четырех верфей и построить новую, пятую – «первую за 80 лет». Ранее, в декабре 2025 г., Трамп объявил о планах создать так называемый «Золотой флот» из 15 атомных линкоров типа «Трамп». Первый может стоить $23 млрд, а остальные – по $18 млрд, говорится в отчете управления американского конгресса по бюджету от 6 августа 2026 г.
Одновременно Трамп в меморандуме говорит о необходимости отказаться от электромагнитных катапульт для запуска самолетов на очередном строящемся атомном авианосце типа Ford и заменить их паровыми катапультами традиционного типа. Кроме того, как сообщает The Washington Post, президенту США не нравится, что на авианосцах этого типа надстройка сместилась к корме. Он считает, что ее надо вернуть в центр корабля.
Трамп в своих рекомендациях кораблестроителя командованию ВМС заходит в области, где не имеет компетенции, отмечает Тебин. Похожие заявления он уже делал в области ядерного оружия и ядерных испытаний, напоминает эксперт. Принятые Трампом решения в области кораблестроения в предпоследний год его пребывания в Белом доме могут быть саботированы, забыты или отменены впоследствии, говорит Тебин.
Это касается электромагнитной катапульты, которая изначально должна была, по расчетам, повысить число самолето-вылетов и сократить их стоимость в сравнении с паровой. Но ее внедрение затянулось, стоимость возросла, эффективность стала спорной. Но Трамп решил вмешаться со свойственной ему непосредственностью, говорит Тебин. На то, чтобы убрать изначально предусмотренную электромагнитную катапульту для замены ее на следующем новом авианосце, может потребоваться еще несколько лет и миллиард долларов. Но, скорее всего, вопрос будет в том, чтобы флот смог продержаться еще два года, после чего можно будет и забыть о требованиях Трампа.
Это касается и надстройки, продолжает Тебин. Претензии к ней еще более вопиющий случай того, как Трамп, не имея никаких компетенций и выходя за сферу своих полномочий, вторгается в сложный и дорогой технический вопрос и это случай гораздо более странный, чем с катапультой, отмечает Тебин. «В случае надстройки, скорее всего, придется провести профильное исследование, потратить деньги и время и в итоге прийти к выводу о нецелесообразности переноса этого элемента авианосца», – считает эксперт.
Сенатор-демократ Марк Келли, отставной капитан ВМС, раскритиковал меморандум в своем сообщении в соцсети X (бывший Twitter). «Я сотни раз взлетал с носа авианосцев, имею степень магистра в области аэрокосмической инженерии, являюсь летчиком-испытателем – и даже я бы не стал предлагать ВМС, как проектировать конкретные системы на их кораблях. Дональд Трамп должен заниматься тем, что умеет лучше всего: бальными залами, банкротством и чушью (ballrooms, bankruptcy, and bullshit)», – добавил он.