США создают новую ядерную боеголовку впервые за 40 лет
США займутся созданием новой ядерной боеголовки впервые за 40 лет. Об этом пишет Interesting Engineering со ссылкой на программу стратегического планирования закупок ВМС.
Боеголовка W93/Mk7 будет создана для замены устаревающих элементов существующего арсенала. Военно-морские силы разработают ее совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA).
Кроме того, по данным издания, ВМС США ведет разработку ракеты Trident II D5 Life Extension 2 для замены Trident II D5, стоящей на вооружении с 1990 г. Последняя модернизация позволила продлить ее срок службы до 2040-х.
«Но дополнительных модернизаций уже недостаточно для решения проблемы старения и устаревания компонентов, а также для удовлетворения эксплуатационных требований флота кораблей класса "Колумбия"», – говорится в материале.
В конце июня стало известно, что оборонные компании США начали разрабатывать модульные цеха для массового и дешевого производства ракет. Одним из пилотных проектов стал цех в Вирджинии, который сравнили с «моделью McDonald’s». Ракеты в цеху собирают вручную по простым инструкциям, а нового механика можно обучить за месяц.