США создают новую ядерную боеголовку впервые за 40 лет

В конце июня стало известно, что оборонные компании США начали разрабатывать модульные цеха для массового и дешевого производства ракет. Одним из пилотных проектов стал цех в Вирджинии, который сравнили с «моделью McDonald’s». Ракеты в цеху собирают вручную по простым инструкциям, а нового механика можно обучить за месяц.