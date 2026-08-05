Глава Пентагона прокомментировал новость о нехватке вооружения у ВС США
Глава Пентагона США Пит Хегсет назвал ложью сообщение CNN об истощении запасов ракет-перехватчиков США. Об этом он написал в соцсети Х.
«Этот заголовок – неправда, CNN. Позор вам», – говорится в сообщении.
Хегсет добавил, что американцы «недостаточно ненавидят фейковые СМИ».
4 июля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США израсходовали в войне с Ираном 80% ракет большой дальности, включая тактические ракеты ATACMS и Precision Strike Missile (PrSM). Такие же данные предоставил Reuters. Агентство также сообщило, что, по оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS,
В ответ на запрос СМИ о наличии боеприпасов президент США Дональд Трамп заявил, что военные располагают необходимыми ресурсами. Лидер страны подчеркнул, что у США «намного больше боеприпасов, чем у любой другой страны мира».
3 августа в Пентагоне заявили, что ведомство заключило соглашения на $3 млрд по наращиванию объемов выпуска противоракет Patriot и THAAD.