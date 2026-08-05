Глава Пентагона прокомментировал новость о нехватке вооружения у ВС США

4 июля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США израсходовали в войне с Ираном 80% ракет большой дальности, включая тактические ракеты ATACMS и Precision Strike Missile (PrSM). Такие же данные предоставил Reuters. Агентство также сообщило, что, по оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS, организация признана нежелательной на территории РФ ), с февраля по июль США израсходовали около 65% ракет-перехватчиков Patriot и не менее 38% запасов ракет для системы THAAD.