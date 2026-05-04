Что означают планы Трампа по выводу американских войск из Германии

Стефанович уточняет, что еще в 2021 г. в Германии было заново «активировано» 56-е командование полевой артиллерии, ранее оснащенное ракетами «Першинг-2» (в 1980-х гг. были вывезены из Европы после подписания ДРСМД, из которого Трамп вышел в 2019 г.). Летом 2025 г. оно было переименовано в Европейское многосферное командование, на его базе должна быть развернута одна из пяти многосферных боевых групп (МСБГ/MDTF) армии США, оснащенная в том числе системами Typhon и Dark Eagle. «Соответственно, можно говорить как о готовности организационной, так и, видимо, логистической инфраструктуры к приему новых ракетных комплексов», – резюмирует эксперт.