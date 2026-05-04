Что означают планы Трампа по выводу американских войск из Германии

Что означают планы Трампа по выводу американских войск из ГерманииУменьшение контингента может сказаться на появлении в ФРГ ракет средней дальности
США намерены более чем на 5000 человек сократить число своих военнослужащих в Германии. Сейчас размер американского контингента там составляет около 35 000 солдат и офицеров. Об этом заявил 3 мая (мск) президент США Дональд Трамп. До того 1 мая представитель Пентагона Шон Парнелл заявил о принятом решение вывести 5000 военных США из Германии в течение года. По его словам, это «продиктовано требованиями театра военных действий». Заявление стало апофеозом критики Вашингтона из-за неготовности Берлина поддержать операцию против Ирана.
Газета военного министерства США Stars and Stripes также сообщила 3 мая, что в рамках сокращения контингента из ФРГ может быть выведена одна из двух находящихся там на ротации армейских бригад или же размещенный в Вильзеке на постоянной основе кавалерийский полк бригадного состава. В 2020 г. Трамп уже отдавал распоряжение вывести из Германии 12 000 солдат, но тогда у конгресса получилось заблокировать это решение.
Намерения Белого дома подверглись критике не только со стороны его оппонентов из демпартии, но и со стороны однопартийцев президента. «Германия активизировала свои действия в ответ на призыв Трампа к более эффективному распределению бремени, значительно увеличив расходы на оборону и обеспечив беспрепятственный доступ [к своим базам] <...> в поддержку операции «Эпическая ярость» [против Ирана]», – говорится в совместном заявлении республиканцев, председателей комитетов по вооруженным силам в сенате и в палате представителей Роджера Уикера и Майка Роджерса.
Европа без ракет?
Одним из вероятных последствий нового решения Трампа может стать отказ американцев от развертывания на территории Германии ракет средней дальности (РСД), пишет газета The New York Times со ссылкой на источник. Похожую информацию опубликовали и журналисты Financial Times, чьи собеседники утверждают, что сокращение численности американских войск в ФРГ «ставит под угрозу» планы по развертыванию дальнобойных систем, включая крылатых ракет Tomahawk.
Также источник Financial Times в Пентагоне заявил о намерении американского правительства отозвать решение администрации прошлого президента Джо Байдена о размещении в ФРГ батальона с дальнобойными орудиями. Летом 2024 г. на сайте Белого дома было опубликовано совместное американо-немецкое заявление, согласно которому США должны были приступить к размещению на территории ФРГ дальнобойных ракетных вооружений именно в 2026 г.
Согласно заявлениям властей США, в Германии планировалось «эпизодическое» развертывание ракет средней дальности. В перечень развертываемых вооружений должны были войти ракеты SM-6 (многофункциональная ракета морского, воздушного и наземного базирования), Tomahawk, а также разрабатываемое гиперзвуковое оружие, «которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе».
Нерешаемых проблем с размещением американских РСД в любой стране, связанной с США союзническими или партнерскими отношениями, пока нет, говорит сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. И при этом, по мнению эксперта, и с Трампом, и без него вряд ли можно ожидать, что США откажутся от планов по развертыванию РСД в Германии – даже с учетом тренда по переформатированию трансатлантических отношений.
Стефанович уточняет, что еще в 2021 г. в Германии было заново «активировано» 56-е командование полевой артиллерии, ранее оснащенное ракетами «Першинг-2» (в 1980-х гг. были вывезены из Европы после подписания ДРСМД, из которого Трамп вышел в 2019 г.). Летом 2025 г. оно было переименовано в Европейское многосферное командование, на его базе должна быть развернута одна из пяти многосферных боевых групп (МСБГ/MDTF) армии США, оснащенная в том числе системами Typhon и Dark Eagle. «Соответственно, можно говорить как о готовности организационной, так и, видимо, логистической инфраструктуры к приему новых ракетных комплексов», – резюмирует эксперт.
Перераспределение сил
Уход из Германии 5000 солдат сам по себе не особо сократит американские военные возможности в Европе, так как даже при таком сценарии это рано или поздно будет компенсировано повышением численности контингента в других странах, говорит старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований ИСКРАНа Игорь Шкробтак. У президента и его команды вновь может возникнуть много сложностей в конгрессе в вопросе вывода войск, отмечает эксперт.
Как подчеркивает Шкробтак, в долгосрочной перспективе американцы взяли курс на отказ от увеличения своего военного присутствия в Европе в пользу других направлений. Но речь идет не об уходе США из Европы, а именно о постепенном отказе от наращивания своего присутствия там.
Заявление Трампа о сокращении войск – следование тренду на переориентацию американских военных ресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион и Западное полушарие, соглашается научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. Он также допускает, что за счет сокращения присутствия в странах Западной Европы Вашингтон может увеличить свои восточноевропейские контингенты, расположенные, например, в Польше.
Пока вся ситуация видится больше отражением политического стиля Трампа и попыткой блефа с целью дать медийный ответ на европейскую критику, считает германист Мария Хорольская. Эксперт уверена, что вывод 5000 солдат из ФРГ не несет в себе важного стратегического характера, учитывая уровень американского присутствия в Германии.
Что же касается прежних планов по размещению ракет, то пока не было официальных заявлений по этому поводу. Отсутствие комментариев немецкого руководства по поводу якобы намерений США отменить развертывание таких систем в ФРГ может говорить либо об отсутствии пока конкретного решения по этому вопросу, либо о попытке Берлина не провоцировать Трампа.