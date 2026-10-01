Импорт из России в Турцию резко упал на 41% – до минимума с 2022 года

Импорт из России в Турцию резко упал на 41% – до минимума с 2022 годаСитуация в Черном море заблокировала шедшие по нему российские товары
Поставки товаров в Турцию из России, третьего для страны по объемам внешнеторгового партнера, в августе в долларовом выражении резко сократились – примерно на 41% к предыдущему месяцу: с $3,23 млрд в июле до $1,93 млрд в августе – месячного минимума с 2022 г. Такая ситуация зафиксирована ежемесячным отчетом турецкого института статистики Turkstat от 30 сентября.
Тенденция к сокращению импорта из России в Турцию наметилась в начале текущего года, но усугубилась в мае. По данным Turkstat, в январе стоимость российских поставок составила $3,78 млрд, в феврале – $2,49 млрд, в марте – $3,51 млрд (в сумме -22% к I кварталу 2025 г., по данным минторга Турции). В апреле поставки выросли до $4,42 млрд. Но в мае вновь началось падение, ускорившееся к осени. В июне поставки из России составили $3,67 млрд, в июле – $3,23 млрд.
Тенденция отражает ухудшение обстановки с судоходством в Черном море в связи с усилением взаимных ударов российских и украинских войск по судам и портовой инфраструктуре. Москва указывает, что бьет лишь по связанному с военным снабжением морскому транспорту и инфраструктуре. В Северном Причерноморье в мирное время судоходство связано в основном с транспортировкой агропродуктов, металлов и энергосырья.
Украинские власти 10 августа сообщили, что в порты Одессы (90% агроэкспорта страны) из-за ударов с 22 июля не зашел ни один иностранный корабль. Из-за атак в российской Тамани прекратили работу 30 июля пищевой и масляный терминал «Эфко», а 12 августа – три зерновых терминала Новороссийска: НЗТ, НКХП и КСК (треть агроэкспорта России). Судоходство в Азовском море прекратилось 11 июля. Минсельхоз в июле заявил о разработке с Минобороны мер противодействия атакам и новых маршрутов.
МИД Турции 4 августа призвал Россию и Украину «срочно принять конкретные меры для обеспечения безопасности судоходства». После трех атак подряд на турецкие корабли Анкара 8 августа частично ограничила судоходство в своих водах. Глава МИД Турции Хакан Фидан 19 сентября сообщил, что направил Москве и Киеву проект меморандума о прекращении ударов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 сентября подтвердил это, но констатировал отсутствие «предметных переговоров».
На Черное море приходится до 13% турецкой торговли, перебои негативно влияют на цену контрактов и регулярность поставок, указала научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Алина Вернигора. По словам руководителя таможенно-логистического оператора «КВТ сервис» Юлии Шленской, товароопоток через южнороссийские порты «практически сошел до нуля». Она отмечает, что в сентябре часть логистики с Турцией перестроилась на длинные и дорогие сухопутные маршруты через Кавказ или порты Северо-Запада. Ситуация в Черном море вызвала рост стоимости логистики и сложности с поиском контейнеров, подтверждает работающий в Турции предприниматель Екатерина Караджа.
В августе, как писали «Ведомости» со ссылкой на директора департамента аналитики Российского зернового союза Елену Тюрину, отгрузок зерна Турции – главному импортеру в сельхозсезон 2025/26 (10,2 млн т, или 16% российского экспорта) – не было вовсе. Сентябрьские данные «Прозерна», которые есть у «Ведомостей», гласят, что в сентябре на Турцию пришелся лишь 1% экспорта, а главным покупателем стал Иран. По данным Argus, которые есть у «Ведомостей», импорт российского угля Турцией в июле упал на 1 млн т год к году до 2,1 млн т. А в августе оценка объема отгрузки в Тамани составляет 1,5 млн т.
В отличие от 2024 г., когда Россия утратила занимаемое в 2022–2023 гг. место главного поставщика товаров в Турцию из-за санкций и спада цен на энергоресурсы, мировая конъюнктура на товары в августе 2026 г. негативно не менялась для их поставщиков по сравнению с июлем, говорят эксперты. Цены на нефть, газ, топливо были высокими из-за войны вокруг Ирана, на пшеницу и кукурузу – на трехлетних максимумах: $7,67 и $5,37 за бушель (примерно 27 кг) соответственно из-за обеспокоенности рынков перебоями в поставках украинского и российского зерна.
По мнению Вернигоры, спад российско-турецкого товарооборота с 2024 г. носит долгосрочный характер: после бума 2022 г. турецкие банки и компании из-за риска вторичных санкций ужесточают комплаенс, Анкара продолжает курс на диверсификацию энергопоставок. Но этим летом основным фактором резкого снижения импорта стала логистика, согласны опрошенные «Ведомостями» эксперты.
В августе вклад в снижение закупок внесли энергоресурсы, включая уголь, черные металлы и медь, говорит ведущий эксперт ЦМАКПа Андрей Гнидченко. Повлиял и временный запрет на импорт топлива Россией, добавляет Вернигора. Заметен и вклад в отрицательную динамику продтоваров с июля – особенно по зерну, говорит Гнидченко. По словам завсектором центра научно-технологического сотрудничества и аграрных исследований Института востоковедения РАН Ирины Дерюгиной, показатели могут восстановиться с переводом логистики на Балтику, но если в 2026 г. этот процесс не завершится, турецкие переработчики столкнутся с убытками. «Они настроены на переработку российских сортов, заменить их сложно и дорого», – отмечает она. Турция на 1-м месте по потреблению хлеба на душу населения, спад импорта российской пшеницы ускорит инфляцию вкупе со снижением закупок энергоресурсов. При этом страна закрывает внутренние потребности в зерне, большая часть российского сырья идет на переработку и реэкспорт, поясняет Вернигора: «Его нарушение вредит репутации Турции как надежного поставщика».
В написании статьи участвовал Василий Милькин