Импорт из России в Турцию резко упал на 41% – до минимума с 2022 года

В августе вклад в снижение закупок внесли энергоресурсы, включая уголь, черные металлы и медь, говорит ведущий эксперт ЦМАКПа Андрей Гнидченко. Повлиял и временный запрет на импорт топлива Россией, добавляет Вернигора. Заметен и вклад в отрицательную динамику продтоваров с июля – особенно по зерну, говорит Гнидченко. По словам завсектором центра научно-технологического сотрудничества и аграрных исследований Института востоковедения РАН Ирины Дерюгиной, показатели могут восстановиться с переводом логистики на Балтику, но если в 2026 г. этот процесс не завершится, турецкие переработчики столкнутся с убытками. «Они настроены на переработку российских сортов, заменить их сложно и дорого», – отмечает она. Турция на 1-м месте по потреблению хлеба на душу населения, спад импорта российской пшеницы ускорит инфляцию вкупе со снижением закупок энергоресурсов. При этом страна закрывает внутренние потребности в зерне, большая часть российского сырья идет на переработку и реэкспорт, поясняет Вернигора: «Его нарушение вредит репутации Турции как надежного поставщика».