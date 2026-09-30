Иран в новом сезоне стал главным покупателем российского зерна

По оценке компании, экспорт зерна из России за первые три месяца сезона составит 8-8,5 млн т, в том числе поставки пшеницы – 5,6-7 млн т. Для сравнения: в прошлом году за тот же период на экспорт ушло 14 млн т российского зерна, а средний показатель для этого периода составляет 15-20 млн т. Иран стал покупателем «номер один» благодаря перевозкам через Каспийское море, закупив 531 000 т кукурузы, 467 000 т ячменя и 192 000 т пшеницы. При этом Турция, обычно осуществляющая импорт через Черное море, сократила закупки до 1,9% (в том числе закупив 78 000 т пшеницы), согласно презентации компании.