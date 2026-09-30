Иран в новом сезоне стал главным покупателем российского зерна

Иран в новом сезоне стал главным покупателем российского зернаСтруктура экспорта изменилась в пользу кукурузы и ячменя вместо пшеницы
Ограниченные возможности экспорта российского зерна в новом сезоне 2026-2027 сельскохозяйственного года (начался 1 июля) привели к изменению структуры экспорта в пользу кукурузы и ячменя, поскольку основные объемы поставок пришлись на Иран, не являющийся крупным потребителем пшеницы. Об этом в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» сообщил генеральный директор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
По оценке компании, экспорт зерна из России за первые три месяца сезона составит 8-8,5 млн т, в том числе поставки пшеницы – 5,6-7 млн т. Для сравнения: в прошлом году за тот же период на экспорт ушло 14 млн т российского зерна, а средний показатель для этого периода составляет 15-20 млн т. Иран стал покупателем «номер один» благодаря перевозкам через Каспийское море, закупив 531 000 т кукурузы, 467 000 т ячменя и 192 000 т пшеницы. При этом Турция, обычно осуществляющая импорт через Черное море, сократила закупки до 1,9% (в том числе закупив 78 000 т пшеницы), согласно презентации компании.
По словам Петриченко, российский зерновой рынок переживает «невероятный сезон» с рекордным урожаем, но крайне ограниченными возможностями экспорта и снижением внутреннего потребления. Причины такой ситуации – закрытие для торгового судоходства Азово-Черноморского бассейна и рост стоимости перевозок на экспорт в направлении других морских бассейнов (новым базисом поставок становятся порты Балтики). В результате при ожидаемом урожае в 134-135 млн т зерна (без учета новых регионов) экспортные возможности и объемы поставок значительно сократились.
Максимальный экспорт зерна из РФ при «выключенном» Азово-Черноморском бассейне Петриченко оценил в 39 млн т, что значительно ниже экспортного потенциала в 59 млн т. По его мнению, сокращение экспорта и снижение внутреннего потребления (сокращение поголовья скота ведет к снижению спроса на фуражное зерно) будут дополнительным навесом на конечные запасы зерна и причиной падения цен на внутреннем рынке.
При оптимистичном сценарии остатки зерна на 1 июля 2027 г. составят 28 млн т, при пессимистичном – 35 млн т. По словам Петриченко, такие объемы сравнимы с рекордным 2022 г., но тогда был активный экспорт. Поддержку могли бы оказать интервенционные закупки зерна государством, но даже запланированный объем в 3 млн т – это «очень мало» по сравнению с масштабом проблемы.
Следствием становится сокращение посевных площадей. По словам Петриченко, темпы озимого сева на 800 000 га ниже в сравнении с прошлым сезоном. Помимо этого, ситуация в южных регионах (они пока не вступили в посевную) из-за низких цен на зерно и отсутствия привычного экспорта может обернуться сокращением площадей на 1 млн га.