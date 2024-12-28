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Правительство установило экспортные пошлины на горох, нут и чечевицу

Ведомости

Правительство РФ установило таможенные пошлины на вывоз гороха, нута и чечевицы из России за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Ставка вывозной пошлины будет составлять 5% от таможенной стоимости. Мера начнет действовать на постоянной основе с 1 января 2025 г. До конца 2024 г. при вывозе зернобобовых культур применяются гибкие экспортные пошлины, в зависимости от курса рубля они составляют от 4 до 7%.

Решение призвано поддержать рациональное соотношение экспорта зернобобовых культур и внутреннего потребления.

По данным Росстата, сбор зерновых и зернобобовых культур в чистом весе в 2024 г. составил 124,96 млн т. Это на 19,94 млн т меньше, чем в 2023 г. – тогда собрали 144,9 млн т.

В 2024 г. было собрано, в том числе, 82,4 млн т пшеницы, что на 15,8 млн т меньше, чем в 2023 г. (98,2 млн т).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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