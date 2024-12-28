Правительство установило экспортные пошлины на горох, нут и чечевицу
Правительство РФ установило таможенные пошлины на вывоз гороха, нута и чечевицы из России за пределы Евразийского экономического союза. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Ставка вывозной пошлины будет составлять 5% от таможенной стоимости. Мера начнет действовать на постоянной основе с 1 января 2025 г. До конца 2024 г. при вывозе зернобобовых культур применяются гибкие экспортные пошлины, в зависимости от курса рубля они составляют от 4 до 7%.
Решение призвано поддержать рациональное соотношение экспорта зернобобовых культур и внутреннего потребления.
По данным Росстата, сбор зерновых и зернобобовых культур в чистом весе в 2024 г. составил 124,96 млн т. Это на 19,94 млн т меньше, чем в 2023 г. – тогда собрали 144,9 млн т.
В 2024 г. было собрано, в том числе, 82,4 млн т пшеницы, что на 15,8 млн т меньше, чем в 2023 г. (98,2 млн т).