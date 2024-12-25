Росстат: сбор зерна в 2024 году сократился на 19,94 млн тонн
Кроме того, в 2024 г. было собрано 82,4 млн т пшеницы, и это на 15,8 млн т меньше, чем в 2023 г., когда собрали 98,2 млн т.
Росстат отмечает, что данные по 2024 г. могут быть уточнены после уборки поздних сельхозкультур.
Официальный прогноз сбора зерна составляет 130 млн т, в том числе 83 млн т пшеницы.
Экспорт зерна и продуктов его переработки превысил 83,5 млн т по состоянию на 15 декабря, сообщили в Россельхознадзоре со ссылкой на данные ФГИС «Аргус-Фито» 24 декабря.
Показатель на 4%, или 3,5 млн т, превышает показатель аналогичного периода 2023 г.