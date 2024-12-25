Росстат: сбор зерна в 2024 году сократился на 19,94 млн тонн

Сбор зерновых и зернобобовых культур в чистом весе в 2024 г. составил 124,96 млн т, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат РФ. Это на 19,94 млн т меньше, чем в 2023 г., когда собрали 144,9 млн т зерна.