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Сборная России по спортивной гимнастике выиграла многоборье на чемпионате Европы

Ася Султанова

Российские гимнастки выиграли командное многоборье на чемпионате Европы в Хорватии. Об этом сообщает «Чемпионат». По сумме баллов россиянки получили 165,430. Серебро – у итальянок (161,796), бронза – у француженок (159,263).

В составе команды выступили Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина. Золотые медали также получат россиянки Алена Глотова и Елизавета Ус, выступившие в квалификации.

15 августа Мельникова выиграла золото в опорном прыжке, а 13 августа – золото в личном многоборье. Спортсменка также завоевала бронзу на бревне и в вольных упражнениях. 

7 августа Хорватия направила официальное уведомление об отказе в выдаче виз 9 из 65 представителей российской делегации по спортивной гимнастике. В итоге четыре российских спортсмена получили визы для участия в чемпионате Европы. Это Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачев.

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