Сборная России по спортивной гимнастике выиграла многоборье на чемпионате Европы

7 августа Хорватия направила официальное уведомление об отказе в выдаче виз 9 из 65 представителей российской делегации по спортивной гимнастике. В итоге четыре российских спортсмена получили визы для участия в чемпионате Европы. Это Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачев.