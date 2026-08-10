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Четыре российских гимнаста получили визы для участия в чемпионате Европы

Ведомости

Четыре российских спортсмена получили визы для участия в чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии. Об этом сообщило посольство России в Загребе, передает «РИА Новости».

Речь идет об олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой, Анне Калмыковой, Лейле Васильевой и Алексее Усачеве. По данным российских дипломатов, спортсмены уже получили необходимые визы и отправляются в Хорватию.

«Большая работа была проделана в Москве, прежде всего МИД РФ, и нашим посольством, в итоге четверо российских спортсменов примут участие в чемпионате», – сказали в диппредставительстве. В ведомстве также поблагодарили руководство Хорватского гимнастического союза, «которое активно подключилось к решению вопроса».

7 августа посольство Хорватии в российской столице направило официальное уведомление об отказе в выдаче виз 9 из 65 представителей российской делегации по спортивной гимнастике. В Федерации гимнастики России уточнили, что отказ мотивирован отсутствием обоснования цели визита, хотя все 65 заявок подавались одновременно с одним комплектом документов. Более того, остальным 56 членам делегации визы оформили без вопросов.

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