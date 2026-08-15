Ангелина Мельникова взяла золото ЧЕ по гимнастике в опорном прыжке

7 августа посольство Хорватии в российской столице направило официальное уведомление об отказе в выдаче виз 9 из 65 представителей российской делегации по спортивной гимнастике. В Федерации гимнастики России уточнили, что отказ мотивирован отсутствием обоснования цели визита, хотя все 65 заявок подавались одновременно с одним комплектом документов. Более того, остальным 56 членам делегации визы оформили без вопросов. Четыре российских спортсмена в итоге получили визы для участия в чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии. Это Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачев.