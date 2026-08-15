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Главная / Стиль жизни /

Ангелина Мельникова взяла золото ЧЕ по гимнастике в опорном прыжке

Ася Султанова

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла золото в опорном прыжке на чемпионате Европы в Загребе, сообщил «Чемпионат». Средний результат россиянки за два прыжка составил 14,166 балла. Второй результат у немецкой спортсменки Карины Шенмайер (14,066), третьей стала бельгийка Лиза Вален (13,849).

13 августа Мельникова завоевала золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье. Впереди у гимнастки вольные выступления и выступления на бревне.

7 августа посольство Хорватии в российской столице направило официальное уведомление об отказе в выдаче виз 9 из 65 представителей российской делегации по спортивной гимнастике. В Федерации гимнастики России уточнили, что отказ мотивирован отсутствием обоснования цели визита, хотя все 65 заявок подавались одновременно с одним комплектом документов. Более того, остальным 56 членам делегации визы оформили без вопросов. Четыре российских спортсмена в итоге получили визы для участия в чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии. Это Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачев. 

Женские соревнования на ЧЕ-2026 по спортивной гимнастике проходят с 13 по 16 августа. 

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