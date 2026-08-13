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Главная / Стиль жизни /

Ангелина Мельникова выиграла золото ЧЕ по спортивной гимнастике в многоборье

Ведомости

Олимпийская чемпионка России Ангелина Мельникова завоевала золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье. Соревнования проходят в Загребе, сообщил «Чемпионат».

Мельникова набрала по итогам выступления 55,932 балла. Второе место заняла россиянка Анна Калмыкова, получившая 54,632 балла.

Бронзовая медаль досталась представительнице Франции Элене Коле – ее результат составил 53,966 балла. Для Мельниковой эта победа стала первой в карьере в многоборье на чемпионатах Европы.

10 августа посольство России в Загребе заявило, что четыре российских спортсмена получили визы для участия в чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии. Речь идет об олимпийской чемпионке Мельниковой, Анне Калмыковой, Лейле Васильевой и Алексее Усачеве.

7 августа посольство Хорватии в российской столице направило официальное уведомление об отказе в выдаче виз 9 из 65 представителей российской делегации по спортивной гимнастике. В Федерации гимнастики России уточнили, что отказ мотивирован отсутствием обоснования цели визита, хотя все 65 заявок подавались одновременно с одним комплектом документов. Более того, остальным 56 членам делегации визы оформили.

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