FIH сняла ограничения с российских хоккеистов
Международная федерация хоккея на траве (FIH) допустила российских спортсменов и команды к своим соревнованиям без ограничений. Об этом заявил министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
Министр уточнил, что ограничения сняты в том числе на использование флага России, гимна и символики. По его словам, FIH стала 21-й федерацией, которая сняла ограничения с российских спортсменов.
Дягтярев также напомнил, что хоккей на траве входит в программу Олимпийских игр 2028 г., которые пройдут Лос-Анджелесе.
Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским спортсменам выступать на соревнованиях сезона–2026/27 в нейтральном статусе. 18 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустил россиян к выступлениям на международных турнирах с флагом и гимном. 2 июня аналогичное решение приняла Международная федерация фехтования (FIE). Взрослые сборные России могут выступать на соревнованиях с государственной символикой.
7 июля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) временно приостановил действие отстранения ОКР. Организация сообщила, что будет внимательно следить за ситуацией, и оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости.