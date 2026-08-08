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World Skate допустила россиян к турнирам с флагом и гимном

Ведомости

Международная федерация скейтбординга и роллер спорта (World Skate) допустила спортсменов из России на турниры под флагом, гимном и с национальной символикой. Об этом сообщает Федерация скейтбординга России.

Worls Skate также подтвердила статус Федерации скейтбординга и роллер спорта России как единственного представителя страны в организации. 

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским спортсменам выступать на соревнованиях сезона–2026/27 в нейтральном статусе. 18 мая исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) допустил россиян к выступлениям на международных турнирах с флагом и гимном. 2 июня аналогичное решение приняла Международная федерация фехтования (FIE). Взрослые сборные России могут выступать на соревнованиях с государственной символикой.

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