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Российских триатлонистов допустили до соревнований с флагом и гимном

Сергей Пахомов

Исполком World Triathlon (Международный союз триатлона) вынес решение о полноценном допуске спортсменов из России. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Минспорта России Михаил Дегтярев.

«Наши атлеты смогут выступать в национальной форме, под флагом России, а в случае победы будет звучать российский гимн», – подчеркнул министр.

Также он уточнил, что это стало возможно вследствие восстановленного статуса Олимпийского комитета России (ОКР). Кроме того, в сообщении Дегтярев поздравил российских триатлонистов с решением международного союза.

Отдельно министр обратил внимание на работу руководителя Федерации триатлона России Ксении Шойгу, отметив ее заслуги в развитии системы соревнований в РФ и ее активную деятельность на международной арене.

7 июля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) временно приостановил действие отстранения ОКР. Организация сообщила, что будет внимательно следить за ситуацией и оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение МОК является победой здравого смысла. Мировому спорту быть. Быть с Россией!» – подчеркнула Захарова в своем Telegram-канале.

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