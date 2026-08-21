Российских триатлонистов допустили до соревнований с флагом и гимном
Исполком World Triathlon (Международный союз триатлона) вынес решение о полноценном допуске спортсменов из России. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Минспорта России Михаил Дегтярев.
«Наши атлеты смогут выступать в национальной форме, под флагом России, а в случае победы будет звучать российский гимн», – подчеркнул министр.
Также он уточнил, что это стало возможно вследствие восстановленного статуса Олимпийского комитета России (ОКР). Кроме того, в сообщении Дегтярев поздравил российских триатлонистов с решением международного союза.
Отдельно министр обратил внимание на работу руководителя Федерации триатлона России Ксении Шойгу, отметив ее заслуги в развитии системы соревнований в РФ и ее активную деятельность на международной арене.
7 июля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) временно приостановил действие отстранения ОКР. Организация сообщила, что будет внимательно следить за ситуацией и оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости.
В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение МОК является победой здравого смысла. Мировому спорту быть. Быть с Россией!» – подчеркнула Захарова в своем Telegram-канале.