Дегтярев обсудил со спецпосланником Трампа допуск россиян на Олимпиаду-2028

Встреча состоялась на VI Всемирных играх кочевников, которые проходят в Бишкеке с 1 по 8 сентября. Паоло Дзамполли был назначен специальным посланником президента США Дональда Трампа по глобальному партнерству в марте 2026 г. и курирует в том числе спортивные вопросы.