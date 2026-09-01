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Главная / Политика /

Дегтярев обсудил со спецпосланником Трампа допуск россиян на Олимпиаду-2028

Ведомости

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев провел встречу со специальным посланником президента США по глобальному партнерству Паоло Дзамполли на полях Всемирных игр кочевников в Бишкеке. Главной темой переговоров стала подготовка российских спортсменов к Олимпийским играм 2028 г. в Лос-Анджелесе.

«Конструктивный диалог идет. Лейтмотив нашей сегодняшней встречи – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 г., к которым российские спортсмены активно готовятся», – написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Министр отметил, что использует любую возможность для переговоров с Дзамполли, чтобы «очистить спорт от политики».

Встреча состоялась на VI Всемирных играх кочевников, которые проходят в Бишкеке с 1 по 8 сентября. Паоло Дзамполли был назначен специальным посланником президента США Дональда Трампа по глобальному партнерству в марте 2026 г. и курирует в том числе спортивные вопросы.

Ранее Дегтярев заявлял, что у России есть исторический шанс отправить национальную сборную на Олимпиаду в Лос-Анджелес и выиграть ее.

В июле 2026 г. Международный олимпийский комитет временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России, действовавшего с октября 2023 г. В Кремле назвали это решение важным шагом на пути возвращения законных прав российских спортсменов на участие в международных соревнованиях. Сборная России планирует выступить на Олимпиаде-2028 в полном составе.

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