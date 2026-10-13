Песков: Кремлю неизвестно о планах Трампа отключить Starlink на Украине

Кремлю ничего не известно о возможных планах президента США Дональда Трампа прекратить обмен разведданными с Украиной и отключить спутниковую связь Starlink в случае продолжения украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.