Песков: Кремлю неизвестно о планах Трампа отключить Starlink на Украине
Кремлю ничего не известно о возможных планах президента США Дональда Трампа прекратить обмен разведданными с Украиной и отключить спутниковую связь Starlink в случае продолжения украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Нам об этом ничего не известно», – ответил Песков.
13 октября о планах Трампа сообщило Politico. Экс-дипломат отметил изданию, что Зеленский рассчитывает на ослабление главы Белого дома после промежуточных выборов в США, однако он недооценивает «раненого Трампа».