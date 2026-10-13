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Главная / Политика /

Песков: Кремлю неизвестно о планах Трампа отключить Starlink на Украине

Татьяна Мозолевская
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Кремлю ничего не известно о возможных планах президента США Дональда Трампа прекратить обмен разведданными с Украиной и отключить спутниковую связь Starlink в случае продолжения украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Нам об этом ничего не известно», – ответил Песков.

13 октября о планах Трампа сообщило Politico. Экс-дипломат отметил изданию, что Зеленский рассчитывает на ослабление главы Белого дома после промежуточных выборов в США, однако он недооценивает «раненого Трампа».

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