ЕС закупил российское топливо на 1,5 млрд евро в июле

В октябре 2025 г. послы стран Евросоюза договорились о реализации плана по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 г. В январе ЕС впервые с момента старта торговли не импортировал нефтепродукты из России. Россия на фоне начала перенаправлять экспорт энергоресурсов в другие регионы. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что поставки нефти в дружественные России страны вырос до 94% за пять лет.