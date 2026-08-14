ЕС закупил российское топливо на 1,5 млрд евро в июле
Закупки российского топлива Евросоюзом в июле составили 1,5 млрд евро, 26% из этой суммы пришлись на нефть. Это следует из отчета Центра исследований в области энергетики и чистоты воздуха (CREA).
На долю трубопроводного газа приходилось 38% импорта ЕС (561 млн евро), на долю СПГ – 36% (526 млн евро). Оставшиеся 26% составляла сырая нефть, транспортируемая по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.
ЕС стал четвертым крупнейшим покупателем российских энергоресурсов. Первое место занимает Китай, второе – Индия, третье – Турция. В CREA отмечают, что Китай доминирует в закупках угля и нефти из России, Турция лидирует в закупках нефтепродуктов, а ЕС остается крупнейшим покупателем СПГ и трубопроводного газа.
«ЕС остается крупнейшим покупателем российского СПГ, на его долю приходится почти половина (49%) от общего объема российского экспорта СПГ, за ним следуют Китай (23%), Япония (18%) и Южная Корея (6%)», – следует из статистики.
Доходы РФ от экспорта сырой нефти остались на прежнем уровне, увеличившись на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 392 млн евро в сутки. В центре утверждают, что это «скрывает 21%-е падение доходов от экспорта нефти по трубопроводам, компенсированное 7%-м ростом доходов от морского экспорта нефти».
В октябре 2025 г. послы стран Евросоюза договорились о реализации плана по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 г. В январе ЕС впервые с момента старта торговли не импортировал нефтепродукты из России. Россия на фоне начала перенаправлять экспорт энергоресурсов в другие регионы. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что поставки нефти в дружественные России страны вырос до 94% за пять лет.