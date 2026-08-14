Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI813,71-3,02%RGBI114,26-0,65%CNY Бирж.12,463+0,1%IMOEX2 164,72-3,02%RGBITR771,33-0,6%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

ЕС закупил российское топливо на 1,5 млрд евро в июле

Максим Цуланов

Закупки российского топлива Евросоюзом в июле составили 1,5 млрд евро, 26% из этой суммы пришлись на нефть. Это следует из отчета Центра исследований в области энергетики и чистоты воздуха (CREA).

На долю трубопроводного газа приходилось 38% импорта ЕС (561 млн евро), на долю СПГ – 36% (526 млн евро). Оставшиеся 26% составляла сырая нефть, транспортируемая по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. 

ЕС стал четвертым крупнейшим покупателем российских энергоресурсов. Первое место занимает Китай, второе – Индия, третье – Турция. В CREA отмечают, что Китай доминирует в закупках угля и нефти из России, Турция лидирует в закупках нефтепродуктов, а ЕС остается крупнейшим покупателем СПГ и трубопроводного газа.

Новак назвал «Дружбу» самым эффективным маршрутом поставок нефти в ЕС

Политика / Международные отношения

«ЕС остается крупнейшим покупателем российского СПГ, на его долю приходится почти половина (49%) от общего объема российского экспорта СПГ, за ним следуют Китай (23%), Япония (18%) и Южная Корея (6%)», – следует из статистики.

Доходы РФ от экспорта сырой нефти остались на прежнем уровне, увеличившись на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 392 млн евро в сутки. В центре утверждают, что это «скрывает 21%-е падение доходов от экспорта нефти по трубопроводам, компенсированное 7%-м ростом доходов от морского экспорта нефти».

В октябре 2025 г. послы стран Евросоюза договорились о реализации плана по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 г. В январе ЕС впервые с момента старта торговли не импортировал нефтепродукты из России. Россия на фоне начала перенаправлять экспорт энергоресурсов в другие регионы. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что поставки нефти в дружественные России страны вырос до 94% за пять лет.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь