ЕС впервые в истории не импортировал нефтепродукты из России
Евросоюз впервые с момента старта торговли не импортировал нефтепродукты из России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата за январь. Данные о торговле стран публикуются с 1999 г.
Лидерами поставок стали Саудовская Аравия (877,5 млн евро), США (725 млн евро), Великобритания (346,7 млн евро), Индия (263,4 млн евро) и Сингапур (216,2 млн евро).
За декабрь 2025 г., при этом, объем импорта составил $22,3 млн, пишет агентство. За весь прошлый год ЕС импортировал нефтепродуктов из России на 166,8 млн евро, что почти в два раза меньше показателя 2024 г.
В октябре 2025 г. послы стран Евросоюза договорились о реализации плана по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 г.
Россия на фоне этого перенаправляет экспорт энергоресурсов в другие регионы. 27 февраля вице-премьер Александр Новак привел данные, согласно которым в 2021 г. поставки нефти в дружественные страны составляли около 42%, а в 2025 г. они увеличились до 94%.
Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что РФ может остановить поставки газа на европейские рынки уже сейчас и уйти на более перспективные рынки.