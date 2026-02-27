Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Доля дружественных стран в экспорте российской нефти достигла 94% в 2025 году

Ведомости

Россия значительно увеличила долю поставок нефти в дружественные страны. В 2021 г. поставки составляли около 42%, а в 2025 г. они увеличились до 94%. Об этом говорится в презентации к докладу вице-премьера Александра Новака на встрече в «Сириусе», пишет ТАСС.

Экспорт нефтепродуктов из России за указанный период вырос с 26% в 2021 г. до 86% в прошлом году. Согласно презентации, в 2035 г. доля нефтепродуктов и нефти увеличится до 99%.

10 января спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что экспорт российских нефтепродуктов существенно вырос. Так он прокомментировал материал Bloomberg о том, что поставки нефтепродуктового топлива из России достигли четырехмесячного максимума.

26 января «Ведомости» писали, что экспортные цены на большинство российских сырьевых товаров в 2025 г. значительно снизились, в результате чего сырьевой индекс Центра ценовых индексов (ЦЦИ) снизился до 52 пунктов. Это минимальное значение с января 2021 г. К середине января прошлого года индекс восстановился до 55 пунктов, однако его значение остается вблизи многолетних минимумов.

Сильнее всего в 2025 г. сократились цены на российскую нефть. Снижение цен было вызвано профицитом предложения на мировом рынке и увеличением скидок в цене на нефть из России к международным бенчмаркам из-за санкций.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь