Доля дружественных стран в экспорте российской нефти достигла 94% в 2025 году

Россия значительно увеличила долю поставок нефти в дружественные страны. В 2021 г. поставки составляли около 42%, а в 2025 г. они увеличились до 94%. Об этом говорится в презентации к докладу вице-премьера Александра Новака на встрече в «Сириусе», пишет ТАСС.