Доля дружественных стран в экспорте российской нефти достигла 94% в 2025 году
Россия значительно увеличила долю поставок нефти в дружественные страны. В 2021 г. поставки составляли около 42%, а в 2025 г. они увеличились до 94%. Об этом говорится в презентации к докладу вице-премьера Александра Новака на встрече в «Сириусе», пишет ТАСС.
Экспорт нефтепродуктов из России за указанный период вырос с 26% в 2021 г. до 86% в прошлом году. Согласно презентации, в 2035 г. доля нефтепродуктов и нефти увеличится до 99%.
10 января спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что экспорт российских нефтепродуктов существенно вырос. Так он прокомментировал материал Bloomberg о том, что поставки нефтепродуктового топлива из России достигли четырехмесячного максимума.
26 января «Ведомости» писали, что экспортные цены на большинство российских сырьевых товаров в 2025 г. значительно снизились, в результате чего сырьевой индекс Центра ценовых индексов (ЦЦИ) снизился до 52 пунктов. Это минимальное значение с января 2021 г. К середине января прошлого года индекс восстановился до 55 пунктов, однако его значение остается вблизи многолетних минимумов.
Сильнее всего в 2025 г. сократились цены на российскую нефть. Снижение цен было вызвано профицитом предложения на мировом рынке и увеличением скидок в цене на нефть из России к международным бенчмаркам из-за санкций.