Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Дмитриев сообщил о заметном росте экспорта российских нефтепродуктов

Ведомости

Экспорт российских нефтепродуктов существенно увеличился. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Факты имеют значение – экспорт российских нефтепродуктов значительно вырос», – написал Дмитриев в социальной сети X, комментируя публикацию Bloomberg о том, что поставки российского нефтепродуктового топлива достигли четырехмесячного максимума. Он также отметил, что «ложные воинственные нарративы вредны для принятия решений».

7 января сообщалось, что цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 впервые с декабря 2025 г. Стоимость мартовских фьючерсов 2026 г. на лондонской бирже ICE снизилась на 0,89% – до $59,97 за баррель.

16 декабря Financial Times писала, что цены на нефть опустились до минимальных значений с 5 мая на фоне ожиданий возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. Издание отмечало, что котировки Brent снижались пятый месяц подряд.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь