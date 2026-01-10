Дмитриев сообщил о заметном росте экспорта российских нефтепродуктов
Экспорт российских нефтепродуктов существенно увеличился. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Факты имеют значение – экспорт российских нефтепродуктов значительно вырос», – написал Дмитриев в социальной сети X, комментируя публикацию Bloomberg о том, что поставки российского нефтепродуктового топлива достигли четырехмесячного максимума. Он также отметил, что «ложные воинственные нарративы вредны для принятия решений».
7 января сообщалось, что цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 впервые с декабря 2025 г. Стоимость мартовских фьючерсов 2026 г. на лондонской бирже ICE снизилась на 0,89% – до $59,97 за баррель.
16 декабря Financial Times писала, что цены на нефть опустились до минимальных значений с 5 мая на фоне ожиданий возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. Издание отмечало, что котировки Brent снижались пятый месяц подряд.