Цена Brent опустилась ниже $60 впервые с декабря 2025 года

16 декабря 2025 г. Financial Times писала, что стоимость нефти опустились до минимальных значений с 5 мая на фоне ожиданий возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. Отмечалось, что цены на Brent падают пятый месяц подряд – это самая длинная серия снижений за 11 лет.