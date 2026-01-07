Цена Brent опустилась ниже $60 впервые с декабря 2025 года
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 г. на лондонской бирже ICE снизилась на 0,89% и достигла $59,97 за баррель по состоянию на 07:39 мск, следует из данных торгов.
Ниже $60 за баррель цена фьючерсов на Brent упала впервые с 19 декабря 2025 г. К 10:25 мск снижение замедлилось до $60,03 за баррель.
16 декабря 2025 г. Financial Times писала, что стоимость нефти опустились до минимальных значений с 5 мая на фоне ожиданий возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. Отмечалось, что цены на Brent падают пятый месяц подряд – это самая длинная серия снижений за 11 лет.
Аналитики Morgan Stanley выразили мнение, что мирная сделка может высвободить десятки миллионов баррелей нефти, «запертых» в удлиненных логистических цепочках из-за санкций против российского экспорта. Консалтинговая компания Energy Aspects назвала переговоры главным геополитическим фактором неопределенности для нефтяного рынка, особенно во время низкой ликвидности в период рождественских праздников.