FT: нефть упала ниже $60 на фоне ожиданий мирного соглашения по Украине

Аналитики Morgan Stanley считают, что мирная сделка может высвободить десятки миллионов баррель нефти, «запертых» в удлиненных логистических цепочках из-за санкций против российского экспорта. Консалтинговая компания Energy Aspects назвала переговоры главным геополитическим фактором неопределенности для нефтяного рынка, особенно в период низкой ликвидности во время рождественских праздников. Цены на Brent падают пятый месяц подряд – это самая длинная серия снижений за 11 лет, а МЭА прогнозирует переизбыток в 3,7 млн баррелей в сутки в среднем за 2026 г.