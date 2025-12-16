Газета
FT: нефть упала ниже $60 на фоне ожиданий мирного соглашения по Украине

Ведомости

Цены на нефть снизились до минимальных значений с 5 мая на фоне ожиданий возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. Трейдеры начали учитывать потенциальное влияние мирного соглашения между Россией и Украиной на рынок, который в следующем году может столкнуться с перенасыщением. Об этом сообщает Financial Times.

Цена на нефть марки Brent упала до $59,70 за баррель в ходе утренних торгов, достигнув самого низкого внутридневного уровня с 5 мая. Американская марка West Texas Intermediate закрылась на уровне $56,82 за баррель15 декабря – минимум с февраля 2021 г.

Аналитики Morgan Stanley считают, что мирная сделка может высвободить десятки миллионов баррель нефти, «запертых» в удлиненных логистических цепочках из-за санкций против российского экспорта. Консалтинговая компания Energy Aspects назвала переговоры главным геополитическим фактором неопределенности для нефтяного рынка, особенно в период низкой ликвидности во время рождественских праздников. Цены на Brent падают пятый месяц подряд – это самая длинная серия снижений за 11 лет, а МЭА прогнозирует переизбыток в 3,7 млн баррелей в сутки в среднем за 2026 г.

15 декабря президент России Владимир Путин продлил действие запрета на экспорт российской нефти и нефтепродуктов по установленному западными странами ценовому потолку до 30 июня 2026 г. Соответствующий указ вступил в силу в день подписания. Потолок цен на российскую нефть был введен странами Евросоюза 3 декабря 2022 г. Механизм предельной цены на уровне $60 за баррель начал действовать 5 декабря 2022 г. одновременно с запретом на морские поставки российской нефти.

