Путин продлил неприменение условий «ценового потолка» в нефтяных контрактах
Президент РФ Владимир Путин продлил срок действия запрета на экспорт российской нефти и нефтепродуктов по установленному западными странами ценовому потолку до 30 июня 2026 г. Это следует из соответствующего документа.
Указ вступил в силу в день его подписания.
Потолок цен на российскую нефть был установлен странами ЕС 3 декабря 2022 г. Механизм предельной цены в размере $60 за баррель вступил в силу 5 декабря того же года вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем. Для нефтепродуктов ограничение начало действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо ЕС к предельной цене также присоединились страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) и Австралия.
На фоне введения ограничений Путин подписал указ об ответных мерах в декабре 2022 г. Изначально предполагалось, что он будет действовать в 2023 г. с 1 февраля до 1 июля. Впоследствии действие документа неоднократно продлевалось. Последний раз действие меры было продлено до 30 июня 2025 г.
10 июня председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила снизить потолок цен на российскую нефть и ввести запрет на использование энергетической инфраструктуры РФ, включая трубопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Bloomberg после этого писал, что США сопротивляются планам Евросоюза по снижению предельной цены на российскую нефть. ЕС и Великобритания могли бы ввести ограничения без Вашингтона, но соглашение с участием всех стран G7 было бы более эффективным, заявил один из источников агентства.