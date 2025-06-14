Bloomberg: США выступают против плана ЕС по снижению потолка цен на нефть до $45
США сопротивляются планам Евросоюза по снижению предельной цены на российскую нефть до $45 вместо нынешних $60 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
10 июня председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила снизить потолок цен на российскую нефть и ввести запрет на использование энергетической инфраструктуры РФ, включая трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».
По данным собеседников агентства, официальные лица еще «не потеряли надежду», но пока сдвигов в позиции США нет. Окончательное решение по вопросу снижения потолка цен на нефть будет принимать президент США Дональд Трамп, отмечает Bloomberg. ЕС и Великобритания могли бы ввести ограничения без Вашингтона, но соглашение с участием всех стран G7 было бы более эффективным, заявил один из источников.
Потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель действует с декабря 2022 г. Он был введен странами G7 (США, Британия, Франция, Япония, Италия, Канада и Германия), ЕС и Австралией. Затем ограничение расширили на нефтепродукты: $100 за баррель на дизель (продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом. В ответ на это президент РФ Владимир Путин с февраля 2023 г. запретил продавать нефть и нефтепродукты по контрактам с таким условием. После этого президент несколько раз продлевал свой указ.