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Bloomberg: США выступают против плана ЕС по снижению потолка цен на нефть до $45

Ведомости

США сопротивляются планам Евросоюза по снижению предельной цены на российскую нефть до $45 вместо нынешних $60 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

10 июня председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила снизить потолок цен на российскую нефть и ввести запрет на использование энергетической инфраструктуры РФ, включая трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».

По данным собеседников агентства, официальные лица еще «не потеряли надежду», но пока сдвигов в позиции США нет. Окончательное решение по вопросу снижения потолка цен на нефть будет принимать президент США Дональд Трамп, отмечает Bloomberg. ЕС и Великобритания могли бы ввести ограничения без Вашингтона, но соглашение с участием всех стран G7 было бы более эффективным, заявил один из источников.

Потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель действует с декабря 2022 г. Он был введен странами G7 (США, Британия, Франция, Япония, Италия, Канада и Германия), ЕС и Австралией. Затем ограничение расширили на нефтепродукты: $100 за баррель на дизель (продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом. В ответ на это президент РФ Владимир Путин с февраля 2023 г. запретил продавать нефть и нефтепродукты по контрактам с таким условием. После этого президент несколько раз продлевал свой указ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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