Bloomberg: США выступают против плана ЕС по снижению потолка цен на нефть до $45

Потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель действует с декабря 2022 г. Он был введен странами G7 (США, Британия, Франция, Япония, Италия, Канада и Германия), ЕС и Австралией. Затем ограничение расширили на нефтепродукты: $100 за баррель на дизель (продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом. В ответ на это президент РФ Владимир Путин с февраля 2023 г. запретил продавать нефть и нефтепродукты по контрактам с таким условием. После этого президент несколько раз продлевал свой указ.