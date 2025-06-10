Путин продлил до конца года запрет на продажу нефти с потолком цен

В декабре 2022 г. странами G7 (США, Британия, Франция, Япония, Италия, Канада и Германия), ЕС и Австралией был введен «потолок цен» на российскую нефть в размере $60 за баррель. Затем его расширили на нефтепродукты: $100 за баррель на дизель (продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.