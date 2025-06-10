Путин продлил до конца года запрет на продажу нефти с потолком цен
Владимир Путин подписал указ, который продляет до 31 декабря 2025 г. запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам с ценовым потолком, который установили страны G7.
В декабре 2022 г. странами G7 (США, Британия, Франция, Япония, Италия, Канада и Германия), ЕС и Австралией был введен «потолок цен» на российскую нефть в размере $60 за баррель. Затем его расширили на нефтепродукты: $100 за баррель на дизель (продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.
В ответ на это Путин с 1 февраля 2023 г. запретил продавать нефть и нефтепродукты по контрактам с таким условием. После этого президент несколько раз продлевал свой указ. В последний раз – до 30 июня 2025 г.
Страны Запада при этом несколько раз обсуждали на фоне падений цен на нефть возможное снижение потолка. Так, по информации британской газеты Financial Times, Еврокомиссия собирается предложить снизить предельный уровень цен на российскую нефть до $45 за баррель и запретить использование российской энергетической инфраструктуры, включая газопровод «Северный поток», в рамках нового пакета антироссийских санкций.