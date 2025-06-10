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Путин продлил до конца года запрет на продажу нефти с потолком цен

Ведомости

Владимир Путин подписал указ, который продляет до 31 декабря 2025 г. запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам с ценовым потолком, который установили страны G7.

В декабре 2022 г. странами G7 (США, Британия, Франция, Япония, Италия, Канада и Германия), ЕС и Австралией был введен «потолок цен» на российскую нефть в размере $60 за баррель. Затем его расширили на нефтепродукты: $100 за баррель на дизель (продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.

В ответ на это Путин с 1 февраля 2023 г. запретил продавать нефть и нефтепродукты по контрактам с таким условием. После этого президент несколько раз продлевал свой указ. В последний раз – до 30 июня 2025 г.

Страны Запада при этом несколько раз обсуждали на фоне падений цен на нефть возможное снижение потолка. Так, по информации британской газеты Financial Times, Еврокомиссия собирается предложить снизить предельный уровень цен на российскую нефть до $45 за баррель и запретить использование российской энергетической инфраструктуры, включая газопровод «Северный поток», в рамках нового пакета антироссийских санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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