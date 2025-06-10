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FT: ЕК хочет снизить потолок на российскую нефть до $45 за баррель

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) собирается предложить снизить предельный уровень цен на российскую нефть и запретить использование российской энергетической инфраструктуры, включая газопровод «Северный поток», в рамках нового пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Собеседники издания уточнили, что ограничительные меры будут включать снижение предельного уровня цен на нефть с $60 до $45 за баррель и включение в санкционный список дополнительных российских банков и судов. Кроме того, предлагается принять меры по защите от исков со стороны России Бельгию, где были заморожены российские активы в размере 190 млрд евро.

24 мая Bloomberg писало, что Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность отключения более 20 банков от платежной системы SWIFT в рамках нового пакета антироссийских санкций. По данным агентства, ЕК консультируется со странами–членами ЕС по поводу новых ограничительных мер.

Решение о сроках введения потенциальных санкций еще не принято. Они должны будут получить поддержку всех членов блока. Ограничения также могут измениться еще до того, как они будут официально предложены и приняты.

12 мая глава пресс-службы ЕК Паула Пинья предупредила о возможном введении санкций в отношении «Северного потока – 2», если Россия не согласится на перемирие с Украиной. Она уточнила, что ограничения могут состоять в том, чтобы исключить инвестирование в восстановление газопровода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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