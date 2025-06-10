FT: ЕК хочет снизить потолок на российскую нефть до $45 за баррель
Еврокомиссия (ЕК) собирается предложить снизить предельный уровень цен на российскую нефть и запретить использование российской энергетической инфраструктуры, включая газопровод «Северный поток», в рамках нового пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Собеседники издания уточнили, что ограничительные меры будут включать снижение предельного уровня цен на нефть с $60 до $45 за баррель и включение в санкционный список дополнительных российских банков и судов. Кроме того, предлагается принять меры по защите от исков со стороны России Бельгию, где были заморожены российские активы в размере 190 млрд евро.
24 мая Bloomberg писало, что Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность отключения более 20 банков от платежной системы SWIFT в рамках нового пакета антироссийских санкций. По данным агентства, ЕК консультируется со странами–членами ЕС по поводу новых ограничительных мер.
Решение о сроках введения потенциальных санкций еще не принято. Они должны будут получить поддержку всех членов блока. Ограничения также могут измениться еще до того, как они будут официально предложены и приняты.
12 мая глава пресс-службы ЕК Паула Пинья предупредила о возможном введении санкций в отношении «Северного потока – 2», если Россия не согласится на перемирие с Украиной. Она уточнила, что ограничения могут состоять в том, чтобы исключить инвестирование в восстановление газопровода.