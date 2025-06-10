FT: ЕК хочет снизить потолок на российскую нефть до $45 за баррель

Собеседники издания уточнили, что ограничительные меры будут включать снижение предельного уровня цен на нефть с $60 до $45 за баррель и включение в санкционный список дополнительных российских банков и судов. Кроме того, предлагается принять меры по защите от исков со стороны России Бельгию, где были заморожены российские активы в размере 190 млрд евро.