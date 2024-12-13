Путин продлил ответные меры на введение потолка цен на нефть из России

Согласно положениям указа, вводится полной запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены (мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя). При этом у президента есть право на специальное разрешение по поставкам нефти и нефтепродуктов, в отношении которых указом ранее были введены ограничения.