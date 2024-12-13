Путин продлил ответные меры на введение потолка цен на нефть из России
Президент России Владимир Путин продлил срок действия ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть на полгода, до 30 июня 2025 г. Это следует из указа президента, размещенного на портале правовой информации.
Указ президента об ответных мерах был подписан в декабре 2022 г. Изначально предполагалось, что он будет действовать в 2023 г. с 1 февраля до 1 июля. Впоследствии действие документа неоднократно продлевалось.
Согласно положениям указа, вводится полной запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены (мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя). При этом у президента есть право на специальное разрешение по поставкам нефти и нефтепродуктов, в отношении которых указом ранее были введены ограничения.
Потолок цен на российскую нефть был установлен странами ЕС 3 декабря 2022 г. Механизм предельной цены в размере $60 за баррель вступил в силу 5 декабря того же года вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем. Для нефтепродуктов ограничение начало действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо ЕС к предельной цене также присоединились страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) и Австралия.