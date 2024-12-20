Кремль оценил возможное понижение потолка цен на российскую нефть
От понижения потолка цен на российскую нефть со стороны стран G7 возникают риски для стабильности международных энергетических рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о возможном ужесточении ценового порога до $40.
«Будут, безусловно, определенные риски для стабильности международных энергетических рынков. Это неизбежно произойдет, что ударит одновременно по тем странам, которые принимают такие решения», – сказал он.
По его словам, подобные действия со стороны западных стран «приводят к нашему противодействию»: «То есть мы, разумеется, будем делать все, что необходимо для того, чтобы минимизировать последствия таких решений и обеспечить наши экономические интересы и интересы наших экономических операторов».
Потолок цен на российскую нефть был установлен странами ЕС 3 декабря 2022 г. Механизм предельной цены в размере $60 за баррель вступил в силу 5 декабря того же года вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем. Для нефтепродуктов ограничение начало действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо ЕС к предельной цене также присоединились страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) и Австралия.
На фоне введения ограничений президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в декабре 2022 г. Изначально предполагалось, что он будет действовать в 2023 г. с 1 февраля до 1 июля. Впоследствии действие документа неоднократно продлевалось. Последний раз действие меры было продлено до 30 июня 2025 г.