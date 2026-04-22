Новак назвал «Дружбу» самым эффективным маршрутом поставок нефти в ЕС
Трубопровод «Дружба» остается наиболее эффективным для поставок энергоресурсов в Европу и при нормализации отношений должен использоваться в полном объеме. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, инфраструктура трубопровода обеспечивает наилучшие условия для экспорта сырья в ЕС и выгодна как поставщикам, так и потребителям. «И это выгодно как поставщикам, так и потребителям», – отметил Новак (цитата по ТАСС).
Он подчеркнул, что сейчас «Дружба» загружена не полностью из-за решений европейских стран отказаться от российской нефти.
До этого стало известно, что поставки казахстанской нефти по «Дружбе» планируется перенаправить из Германии в другие страны. Как уточнял Новак, это связано с текущими техническими возможностями.
22 апреля министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила о возобновлении поставок нефти по трубопроводу через территорию Украины. Венгерская компания MOL ожидает поступления сырья 23 апреля.
В Кремле 21 апреля заявляли о готовности возобновить поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию. В тот же день Украина завершила ремонт на одном из участков нефтепровода.