CNY Бирж.10,958+0,03%CHKZ16 750+1,52%KZOS62,6-0,79%IMOEX2 760,61+0,11%RTSI1 165,91+0,11%RGBI120,71+0,37%RGBITR785,2+0,39%
Минэк Словакии: Украина возобновила работу нефтепровода «Дружба»

Поставки нефти ожидаются 23 апреля
Украина запустила поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сегодня утром началось повышение давления и заполнение нефтепровода "Дружба" на украинской стороне с Беларуси», – отметила Сакова.

Венгерская нефтегазовая компания MOL ожидает поставки нефти по «Дружбе» завтра, 23 апреля.

22 апреля MOL сообщила, что «Укртранснафта» уведомила Венгрию о завершении ремонтных работ и готова возобновить прокачку нефти. AFP со ссылкой на киевского чиновника сообщало, что поставки могут возобновить в течение нескольких часов.

Накануне в Кремле сообщали, что Москва готова возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. В тот же день Украина завершила ремонт на участке нефтепровода.

Трубопровод был поврежден в конце января, это привело к остановке транзита в Венгрию и Словакию. Остановка поставок нефти помешала выделению европейского кредита Киеву. Министр по делам Евросоюза Янош Бока положительно оценил политику Будапешта, которая заключалась в блокировке решения ЕС о выдаче Киеву кредита в 90 млрд евро, пока не заработает трубопровод.

