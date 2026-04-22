Минэк Словакии: Украина возобновила работу нефтепровода «Дружба»

Трубопровод был поврежден в конце января, это привело к остановке транзита в Венгрию и Словакию. Остановка поставок нефти помешала выделению европейского кредита Киеву. Министр по делам Евросоюза Янош Бока положительно оценил политику Будапешта, которая заключалась в блокировке решения ЕС о выдаче Киеву кредита в 90 млрд евро, пока не заработает трубопровод.