Минэк Словакии: Украина возобновила работу нефтепровода «Дружба»Поставки нефти ожидаются 23 апреля
Украина запустила поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова в Facebook
«Сегодня утром началось повышение давления и заполнение нефтепровода "Дружба" на украинской стороне с Беларуси», – отметила Сакова.
Венгерская нефтегазовая компания MOL ожидает поставки нефти по «Дружбе» завтра, 23 апреля.
22 апреля MOL сообщила, что «Укртранснафта» уведомила Венгрию о завершении ремонтных работ и готова возобновить прокачку нефти. AFP со ссылкой на киевского чиновника сообщало, что поставки могут возобновить в течение нескольких часов.
Трубопровод был поврежден в конце января, это привело к остановке транзита в Венгрию и Словакию. Остановка поставок нефти помешала выделению европейского кредита Киеву. Министр по делам Евросоюза Янош Бока положительно оценил политику Будапешта, которая заключалась в блокировке решения ЕС о выдаче Киеву кредита в 90 млрд евро, пока не заработает трубопровод.