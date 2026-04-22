Поставки казахстанской нефти по «Дружбе» перенаправят из ФРГ в другие страны

Ведомости

Казахстанская нефть, которая ранее шла в Германию по трубопроводу «Дружба», с 1 мая пойдет на другие логистические направления, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», – объяснил он (цитата по ТАСС).

Новак добавил, что перенаправлением потоков занимаются Министерство энергетики РФ и «Транснефть». Соответствующие уведомления были получены.

22 апреля министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что Украина запустила поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Венгерская нефтегазовая компания MOL ожидает поставки нефти по «Дружбе» 23 апреля.

Накануне в Кремле сообщали, что Москва готова возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. В тот же день Украина завершила ремонт на участке нефтепровода.

