Путин ратифицировал соглашение с Никарагуа о военном сотрудничестве
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Никарагуа о военном сотрудничестве. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Документ был подписан сторонами 22 сентября 2025 г. в Москве. После завершения всех внутригосударственных процедур соглашение вступает в силу.
Документ предполагает несколько ключевых направлений сотрудничества: совместную подготовку войск, обмен опытом и информацией по борьбе с экстремизмом и терроризмом, а также взаимодействие в военно-научной сфере. Отдельно оговаривается сотрудничество между военными образовательными учреждениями РФ и Никарагуа.
Реализацией соглашения займутся Минобороны России и Главное командование армии Никарагуа.
В июле 2025 г. правительство Никарагуа признало российскими Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области.