CNY Бирж.10,978+0,6%CHKZ17 050+0,89%LIFE2,8650%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,92+0,19%RGBITR783,08+0,31%
Путин ратифицировал соглашение с Никарагуа о военном сотрудничестве

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Никарагуа о военном сотрудничестве. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Документ был подписан сторонами 22 сентября 2025 г. в Москве. После завершения всех внутригосударственных процедур соглашение вступает в силу.

Документ предполагает несколько ключевых направлений сотрудничества: совместную подготовку войск, обмен опытом и информацией по борьбе с экстремизмом и терроризмом, а также взаимодействие в военно-научной сфере. Отдельно оговаривается сотрудничество между военными образовательными учреждениями РФ и Никарагуа.

Реализацией соглашения займутся Минобороны России и Главное командование армии Никарагуа.

В июле 2025 г. правительство Никарагуа признало российскими Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую области.  

