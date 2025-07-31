Никарагуа официально признала частью России новые регионы
Правительство Никарагуа признало российскими новые регионы, говорится в послании лидеру РФ Владимиру Путину сопрезидентов страны Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо. Текст опубликован изданием El 19 Digital.
«От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации», – говорится в послании.
Лидеры Никарагуа выразили солидарность с российскими семьями и признали цели спецоперации. Они также пожелали здоровья и благополучия Путину и процветания российскому народу.
26 июня специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Факундо Ортего Мурильо на пленарном заседании Евразийского экономического форума заявил, что Никарагуа выражает солидарность с Россией в борьбе с фашизмом на Украине.
30 сентября 2022 г. Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав России.