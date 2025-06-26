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Никарагуа поддержала Россию в борьбе с фашизмом на Украине

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Никарагуа выразила солидарность с Россией в борьбе с фашизмом на Украине, заявил специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Факундо Ортего Мурильо на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Он отметил, что фашизм на Украине «подпитывается НАТО». Кроме того, Лауреано Факундо Ортего Мурильо процитировал команданте Кубинской революции Че Гевару: «Победа будет за нами».

Никарагуа также официально запросила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Никарагуа уже работает с Москвой и Минском над этой целью. Лауреано Факундо Ортего Мурильо напомнил, что Никарагуа активно работает с Россией и Белоруссией в рамках проектов в медицине и поставках оборудования.

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