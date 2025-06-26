Никарагуа поддержала Россию в борьбе с фашизмом на Украине

Никарагуа также официально запросила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Никарагуа уже работает с Москвой и Минском над этой целью. Лауреано Факундо Ортего Мурильо напомнил, что Никарагуа активно работает с Россией и Белоруссией в рамках проектов в медицине и поставках оборудования.