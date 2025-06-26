Никарагуа запросила статус наблюдателя в ЕАЭС
Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил специальный представитель президента страны Лауреано Факундо Ортего Мурильо. Никарагуа уже работает с Москвой и Минском с этой целью.
Спецпредставитель президента отметил, что Никарагуа готова выполнить все требования для получения статуса наблюдателя. «Мы уже чувствуем себя частью этого союза», – заявил Лауреано Факундо Ортего Мурильо. Он напомнил, что Никарагуа активно работает с Россией и Белоруссией в рамках проектов в медицине и поставках оборудования.
Ранее премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил о намерении страны присоединиться к ЕАЭС в статусе наблюдателя. Он отметил, что Мьянма заинтересована в развитии торгово-экономического взаимодействия с государствами-членами союза и намерена углублять сотрудничество с ЕАЭС.