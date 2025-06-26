Никарагуа запросила статус наблюдателя в ЕАЭС

Спецпредставитель президента отметил, что Никарагуа готова выполнить все требования для получения статуса наблюдателя. «Мы уже чувствуем себя частью этого союза», – заявил Лауреано Факундо Ортего Мурильо. Он напомнил, что Никарагуа активно работает с Россией и Белоруссией в рамках проектов в медицине и поставках оборудования.