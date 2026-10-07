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Выжившая после смертельной инъекции Криста Пайк пришла в сознание

Инна Шульгина

Заключенная Криста Пайк, выжившая после неудачной попытки казни в американском штате Теннесси, пришла в сознание в больнице. Женщина может разговаривать, сообщает PBS News со ссылкой на ее адвокатов.

30 сентября власти Теннесси попытались привести в исполнение смертный приговор 50-летней Пайк, осужденной за убийство одноклассницы Коллин Слеммер в 1995 г. Женщине ввели две дозы пентобарбитала, однако она осталась жива. По словам ее адвокатов, на руках Пайк остались ожоги и волдыри. Ей предстоит долгое восстановление. Адвокаты также сообщили, что, несмотря на серьезные повреждения рук, Пайк по-прежнему прикована наручниками к кровати. 

Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. 30 сентября федеральный суд приостановил исполнение приговора за несколько часов до казни, но позднее Верховный суд США разрешил провести процедуру. 2 октября власти штата приостановили исполнение смертных приговоров как минимум до конца года. 3 октября губернатор Теннеси Билл Ли заявил, что руководитель департамента исправительных учреждений штата Фрэнк Страда уйдет в отставку после неудачной казни Пайк.

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