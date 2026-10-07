Выжившая после смертельной инъекции Криста Пайк пришла в сознание

Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. 30 сентября федеральный суд приостановил исполнение приговора за несколько часов до казни, но позднее Верховный суд США разрешил провести процедуру. 2 октября власти штата приостановили исполнение смертных приговоров как минимум до конца года. 3 октября губернатор Теннеси Билл Ли заявил, что руководитель департамента исправительных учреждений штата Фрэнк Страда уйдет в отставку после неудачной казни Пайк.