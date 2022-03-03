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Бизнес

Spotify закроет свое представительство в России

Ведомости

Музыкальный стриминговый сервис Spotify закроет свое представительство в Росии из-за военной операции на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Нашим главным приоритетом на прошлой неделе была безопасность наших сотрудников и обеспечение того, чтобы Spotify продолжал служить важным источником глобальных и региональных новостей в то время, когда доступ к информации важнее, чем когда-либо», — говорится в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что с начала российской военной операции компания занималась анализом информации и приняла решение ограничить возможность просмотра различных шоу и подкастов, принадлежащих российским государственным СМИ. Несмотря на закрытие представительства, сервис все еще остается доступным для российских пользователей.

4 февраля Spotify открыл представительство в России в рамках исполнения закона о «приземлении». Компания тогда сообщила, что зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора, но пока не разместила на своих ресурсах форму для обращения россиян. В соответствии с законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 000 пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Также они должны ограничивать доступ к информации, которая будет признана нарушающей российское законодательство.

Ранее стало известно, что российские пользователи столкнулись с проблемами при оплате подписок Spotify и американской стриминговой платформы Netflix. Издание vc.ru со ссылкой на сообщения граждан сообщало, что Spotify не получается оплатить с помощью «Сбера» и «Тинькофф», а Netflix — при помощи «Тинькофф» и Альфа-банка.

Россия начала военную операцию в Донбассе утром 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля. Путин утверждает, что Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. США и другие западные страны осудили действия России и в ответ начали вводить массированные санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных