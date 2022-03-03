Spotify закроет свое представительство в России

4 февраля Spotify открыл представительство в России в рамках исполнения закона о «приземлении». Компания тогда сообщила, что зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора, но пока не разместила на своих ресурсах форму для обращения россиян. В соответствии с законом зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 000 пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Также они должны ограничивать доступ к информации, которая будет признана нарушающей российское законодательство.