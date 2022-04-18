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Приложение Spotify удалили из российских App Store и Google Play

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Приложение музыкального стримингового сервиса Spotify больше недоступно в App Store и Google Play для пользователей из России. Сервис перестал работать в стране 11 апреля. В пресс-службе компании заявляли, что не могут сказать, когда Spotify снова будет работать в России.

25 марта Spotify объявил о прекращении работы в РФ из-за нового закона о фейках о спецоперации России на Украине. В начале марта было объявлено о закрытии представительства сервиса и приостановке продажи подписки Premium из-за ограничений, связанных с платежными провайдерами.

После начала спецоперации 24 февраля на Украине работу в России прекратили образовательная платформа Coursera, сервисы аренды жилья Airbnb и Booking. Apple приостановила в страну ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay. Стриминговая платформа Netflix также объявила о приостановке работы в стране. Видеохостинг Youtube, в свою очередь, отключил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого приостановил рекламу для российских пользователей.

С середины февраля Роскомнадзор из-за различных нарушений законов заблокировал доступ к более 30 сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории России).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных