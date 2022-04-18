Приложение Spotify удалили из российских App Store и Google Play
Приложение музыкального стримингового сервиса Spotify больше недоступно в App Store и Google Play для пользователей из России. Сервис перестал работать в стране 11 апреля. В пресс-службе компании заявляли, что не могут сказать, когда Spotify снова будет работать в России.
25 марта Spotify объявил о прекращении работы в РФ из-за нового закона о фейках о спецоперации России на Украине. В начале марта было объявлено о закрытии представительства сервиса и приостановке продажи подписки Premium из-за ограничений, связанных с платежными провайдерами.
После начала спецоперации 24 февраля на Украине работу в России прекратили образовательная платформа Coursera, сервисы аренды жилья Airbnb и Booking. Apple приостановила в страну ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay. Стриминговая платформа Netflix также объявила о приостановке работы в стране. Видеохостинг Youtube, в свою очередь, отключил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого приостановил рекламу для российских пользователей.
С середины февраля Роскомнадзор из-за различных нарушений законов заблокировал доступ к более 30 сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории России).