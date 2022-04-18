Приложение Spotify удалили из российских App Store и Google Play

После начала спецоперации 24 февраля на Украине работу в России прекратили образовательная платформа Coursera, сервисы аренды жилья Airbnb и Booking. Apple приостановила в страну ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay. Стриминговая платформа Netflix также объявила о приостановке работы в стране. Видеохостинг Youtube, в свою очередь, отключил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого приостановил рекламу для российских пользователей.