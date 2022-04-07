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Бизнес

Spotify перестанет работать в России с 11 апреля

Ведомости

Стриминговый сервис Spotify перестанет работать на территории России с 11 апреля, сообщает пресс-служба компании.

«После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 г.», — говорится в заявлении. В пресс-службе сервиса пояснили, что пока не могут сказать, когда Spotify снова станет доступен в стране. 

При этом пользователи с российским аккаунтом, которые находятся за пределами России, смогут сменить регион и продолжать пользоваться сервисом. В пресс-службе предупредили, что подписчики Premium, скорее всего, не смогут сменить страну до 11 апреля. Пользователи также смогут удалить свои персональные данные, которые доступны Spotify, и удалить свой аккаунт, следуя инструкциям на сайте.

25 марта Spotify объявил о прекращении работы в России из-за нового закона о фейках о спецоперации России на Украине. В начале марта было объявлено о закрытии представительства сервиса и приостановке продажи подписки Premium из-за ограничений, связанных с платежными провайдерами.

Сотрудничество с Россией из-за военной операции прекратили образовательная платформа Coursera, сервисы аренды жилья Airbnb и Booking. Apple приостановила в страну ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay. Стриминговая платформа Netflix также объявила о приостановке работы в стране. Видеохостинг Youtube, в свою очередь, отключил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого приостановил рекламу для российских пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных