Spotify перестанет работать в России с 11 апреля
Стриминговый сервис Spotify перестанет работать на территории России с 11 апреля, сообщает пресс-служба компании.
«После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 г.», — говорится в заявлении. В пресс-службе сервиса пояснили, что пока не могут сказать, когда Spotify снова станет доступен в стране.
При этом пользователи с российским аккаунтом, которые находятся за пределами России, смогут сменить регион и продолжать пользоваться сервисом. В пресс-службе предупредили, что подписчики Premium, скорее всего, не смогут сменить страну до 11 апреля. Пользователи также смогут удалить свои персональные данные, которые доступны Spotify, и удалить свой аккаунт, следуя инструкциям на сайте.
25 марта Spotify объявил о прекращении работы в России из-за нового закона о фейках о спецоперации России на Украине. В начале марта было объявлено о закрытии представительства сервиса и приостановке продажи подписки Premium из-за ограничений, связанных с платежными провайдерами.
Сотрудничество с Россией из-за военной операции прекратили образовательная платформа Coursera, сервисы аренды жилья Airbnb и Booking. Apple приостановила в страну ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay. Стриминговая платформа Netflix также объявила о приостановке работы в стране. Видеохостинг Youtube, в свою очередь, отключил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого приостановил рекламу для российских пользователей.