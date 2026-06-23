Bild: в Германии обанкротилась пивоварня с почти 400-летней историей

В августе 2025 г. руководитель компании Oettinger Штефан Блашак сообщал, что немецких производителей пива в ближайшие годы может ждать волна банкротств из-за устойчивого снижения потребления напитка. По его словам, только в первом полугодии 2025 г. отрасль потеряла на внутреннем рынке около 2,6 млн гл, это примерно 3 млн банок в день.