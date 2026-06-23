Bild: в Германии обанкротилась пивоварня с почти 400-летней историей
Одна из старейших пивоварен Германии – Hofbrauhaus Wolters из города Брауншвейг в Нижней Саксонии – подала заявление о банкротстве. Об этом сообщила газета Bild.
По данным издания, к финансовым трудностям привели снижение спроса на пиво и рост производственных издержек, в том числе расходов на электроэнергию. В 2025 г. потребление пива в Германии сократилось на 5,8%.
История Hofbrauhaus Wolters берет начало в 1627 г. Компания известна производством пива под брендом Wolters. Согласно данным Союза германских пивоваров, за последние шесть лет в стране прекратили работу 137 пивоварен.
В августе 2025 г. руководитель компании Oettinger Штефан Блашак сообщал, что немецких производителей пива в ближайшие годы может ждать волна банкротств из-за устойчивого снижения потребления напитка. По его словам, только в первом полугодии 2025 г. отрасль потеряла на внутреннем рынке около 2,6 млн гл, это примерно 3 млн банок в день.