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Главная / Бизнес /

Bild: в Германии обанкротилась пивоварня с почти 400-летней историей

Ведомости

Одна из старейших пивоварен Германии – Hofbrauhaus Wolters из города Брауншвейг в Нижней Саксонии – подала заявление о банкротстве. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, к финансовым трудностям привели снижение спроса на пиво и рост производственных издержек, в том числе расходов на электроэнергию. В 2025 г. потребление пива в Германии сократилось на 5,8%.

История Hofbrauhaus Wolters берет начало в 1627 г. Компания известна производством пива под брендом Wolters. Согласно данным Союза германских пивоваров, за последние шесть лет в стране прекратили работу 137 пивоварен.

В августе 2025 г. руководитель компании Oettinger Штефан Блашак сообщал, что немецких производителей пива в ближайшие годы может ждать волна банкротств из-за устойчивого снижения потребления напитка. По его словам, только в первом полугодии 2025 г. отрасль потеряла на внутреннем рынке около 2,6 млн гл, это примерно 3 млн банок в день.

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