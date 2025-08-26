Газета
В Германии прогнозируют массовые банкротства пивоварен

В Германии пивоваренная отрасль в ближайшие годы столкнется с массовыми банкротствами предприятий. Такое мнение выразил руководитель компании Oettinger Штефан Блашак в интервью газете Ausburger Allgemeine.

«Мир пивоварен рушится. Мы наблюдаем почти каждый день банкротства небольших предприятий, это затронет и крупные», – подчеркнул Блашак.

По его словам, это связано с постоянным снижением потребления пива в стране, особенно резким в 2025 г. В этом году рынок рухнул на 7–7,5%. В первом полугодии 2025 г. отрасль потеряла внутри Германии около 2,6 млн гл, это примерно 3 млн банок в день.

22 июля Handelsblatt со ссылкой на ежегодный отчет немецкого производителя хмеля BarthHaas сообщила, что Россия стала пятой в мире по объемам производства пива, достигнув значения показателя 9,1 млрд л. Ранее эту строчку занимала ФРГ. Рост российского производства составил около 9%. Германия потеряла 1% объема, он сократился до 8,4 млрд л.

В пятерку лидеров по объемам производства пива вошли Китай (34 млрд л) и США с показателем 18 млрд л, Бразилия и Мексика (14,7 млрд и 14,5 млрд л соответственно). За 2024 г. производство пива в целом по миру снизилось до 187,5 млрд л.

В 2023–2024 гг. в Германии закрылось 52 пивоварни примерно из 1500. Это рекорд за три последних десятилетия. В настоящий момент на немецком рынке представлено более 800 сортов безалкогольного пива, за 10 лет его производство почти удвоилось.

