В Германии прогнозируют массовые банкротства пивоварен

По его словам, это связано с постоянным снижением потребления пива в стране, особенно резким в 2025 г. В этом году рынок рухнул на 7–7,5%. В первом полугодии 2025 г. отрасль потеряла внутри Германии около 2,6 млн гл, это примерно 3 млн банок в день.