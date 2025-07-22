Россия обогнала Германию по производству пива
Россия стала пятой в мире по объемам производства пива, достигнув значения показателя 9,1 млрд л, ранее эту строчку занимала Германия, сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на ежегодный отчет крупнейшего немецкого производителя хмеля BarthHaas.
Как отметило издание, рост российского производства составил примерно 9%. Это в первую очередь связано с падением импорта пива и наращиванием собственного производства. Германия потеряла 1% своего объема, он упал до 8,4 млрд л. В докладе, опубликованном компаний пять лет назад, ФРГ отрывалась от России на 1,4 млрд л, уточнили авторы материала.
В пятерку лидеров по объемам производства пива также входят Китай (34 млрд л) и США с показателем на уровне 18 млрд л. Следующие места в этом рейтинге занимают Бразилия и Мексика (14,7 млрд и 14,5 млрд л соответственно). За 2024 г. производство пива в целом по миру уменьшилось до 187,5 млрд л, говорится в материале.
18 июля Роскачество сообщило, что планирует до конца 2025 г. разработать ГОСТ, который установит правила отнесения пива к российскому. Как пояснили в организации, главным условием станет 95%-ная локализация производства. На основе этого стандарта позже может быть принят закон, аналогичный законодательству о виноделии, где закреплено понятие «Вино России».