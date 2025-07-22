Россия обогнала Германию по производству пива

В пятерку лидеров по объемам производства пива также входят Китай (34 млрд л) и США с показателем на уровне 18 млрд л. Следующие места в этом рейтинге занимают Бразилия и Мексика (14,7 млрд и 14,5 млрд л соответственно). За 2024 г. производство пива в целом по миру уменьшилось до 187,5 млрд л, говорится в материале.